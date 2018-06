S takým nárastom áut nepočítali. Kruhový objazd však upraviť nemôžu

Semafory pre peších sa ku kruháku na brehu priehrady zatiaľ nainštalovať nedajú. Päť rokov od kolaudácie je zakázané zasahovať do stavby cestného prieťahu mestom.

11. jún 2018 o 7:58 Nadežda Kališová

NÁMESTOVO. „Každý pracovný deň, medzi druhou a štvrtou popoludní, vznikajú kolóny áut v oboch smeroch do centra Námestova,“ napísal do námestovských mestských novín poslanec zastupiteľstva Tomáš Kucharík. „Okrem kritického času a presunu obyvateľov z mesta do okolitých obcí to spôsobujú aj priechody pre chodcov sústredené v tesnej blízkosti kruhového objazdu pri kostole, ktoré takto zablokujú autá na samotnom kruhovom objazde.“

Ako a či vôbec sa táto situácia dá riešiť?

Áut je čoraz viac

Kolóna niekedy siaha až po stavebniny či ešte ďalej. Autá však nestoja len v smere od Klina, ale aj od Oravskej Jasenice. Menej je zapchatý smer od Tvrdošína a opačný, z centra mesta okolo kostola. Situácia vodičov, ktorí tadiaľ prechádzajú denne v tom istom čase, poriadne vytáča.

Problém s pribúdajúcimi autami v meste si uvedomuje aj samospráva. Vidieť ho na preplnených parkoviskách aj hustej premávke. „Mnoho študentov využíva autá, toto sme tu pred pár rokmi nemali,“ hovorí prednosta Milan Rentka. „Všetky ulice okolo učilišťa a gymnázia sú zaplnené autami.“

Nedisciplinovaní chodci

Priechodmi na všetkých výjazdoch a vjazdoch do kruhového objazdu sa výrazne zvýšila bezpečnosť chodcov. „Nepriaznivú situáciu na ceste však vytvárajú práve chodci,“ píše Kucharík. „Tí sa v tom čase vracajú zo škôl a zo zamestnania a neregulovane prechádzajú cez najfrekventovanejší priechod v meste medzi námestím a obchodným reťazcom.“

Niektorí totiž priechody zneužívajú a sú arogantní voči vodičom. „Idú pomaličky, v ušiach slúchadlá, v ruke mobil, nezaujíma ich, čo sa deje okolo,“ hovorí prednosta. „Tak zablokujú kruhák a vznikajú kolóny.“

Až po piatich rokov

S malou vzdialenosťou priechodov od kruhového objazdu sa veľa robiť nedá. Norma je zákonná. Vo veľkých mestách problém riešia semaformi pre chodcov. Hoci by ich určite mnohí šoféri uvítali aj v Námestove, tak skoro ich tam nebude možné umiestniť.

„Bolo by to najjednoduchšie riešenie, ľudia by prechádzali v skupinkách, nie ako húsatá,“ povedal Milan Rentka. „Cesta však bola rekonštruovaná z eurofondov, päť rokov do nej nemôžeme zasiahnuť.“

Zaujímalo nás tiež, prečo semafory rovno projektanti nedali do projektu. Inšpiráciu z iných miest predsa mali. „S projektovaním začali desať rokov pred začiatkom výstavby. Predchádzali mu síce rôzne merania a počítanie premávky, no vtedajšia situácia bola úplne iná. S nárastom počtu áut rátali všetci, no nie až s takým.“

Pravdou však zostáva, že vďaka prieťahu mestom je premávka plynulá, hoci niekedy spomalená. „Neviem si predstaviť, že by sme stále mali pôvodnú križovatku,“ dodal prednosta. „Dnes sú všetky štyri cesty rovnocenné, vtedy bola jedna hlavná a ostatné vedľajšie. Po starom by vari z tých vedľajších autá ani nevyšli.“