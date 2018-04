Na Príslope opravujú cestu, ktorú opravili minulý rok

Slovenská správa ciest odmietla prevziať zrekonštruovaný úsek cesty, pretože jedna z vrstiev pod asfaltovým povrchom nemá predpísané vlastnosti. Zhotoviteľ ju musí vymeniť.

26. apr 2018 o 12:45 Martin Pavelek

ORAVSKÝ PODZÁMOK. „Niektorí vodiči si ťukajú po čele, keď prechádzajú popri nás,“ povedal jeden zo zamestnancov, ktorý pracuje na oprave jedného jazdného pruhu približne stometrového úseku vozovky medzi dvoma ostrými zákrutami na Príslope. Začiatkom týždňa odstránili asfalt aj špeciálnu podkladovú vrstvu pod ním. Doprava je presmerovaná do jedného jazdného pruhu, vodičov striedavo púšťajú semafory.

Cesta je pre Hornooravcov životne dôležitá

Oprava tohto úseku, veľmi poškodeného zosuvom, stála takmer 1,2 milióna eur. Prečo musel zhotoviteľ Stavby mostov Slovenska (SMS) úplne odstrániť približne 40 centimetrov hrubú vrstvu vozovky aj s podkladom, ktorý tam položili v lete minulého roku?

„Po ukončení realizácie diela, sa zistilo, že vzorky cementom stmelenej zmesi CBGM, uloženej ako podklad pod asfaltovým súvrstvím, ktoré boli odobraté pri jej pokládke, nedosahujú predpísané vlastnosti, napriek tvrdeniam výrobcu,“ povedala právnička SMS Barbora Lámerová. „Na túto chybu sme prišli až po ukončení prác, pretože odobraté vzorky sa skúšajú až po 28 dňoch.“ Dodatočné skúšky na už zabudovanú zmes nie je možné vykonať a teda potvrdiť alebo vyvrátiť, či dosahuje predpísané hodnoty. Nachádza sa na nej asfalt.

Zhotoviteľ ponúkol SSC predĺženie záručnej doby, no neuspel. SSC trval na výmene nevhodnej vrstvy.

„Toto je správne rozhodnutie investora,“ povedal Igor Janckulík, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorý Príslopom jazdí často. „Je tam nestabilné podložie, preto to dali opraviť. Keby to nechali tak, hrozilo by, že sa cesta v niektorom úseku pohne.“

Upozornil, že pre Hornooravcov je cesta životne dôležitá. „Nemáme tu železnicu, všetok dovoz a vývoz tovaru zabezpečujú autá. Cesta je dlhodobo preťažená. Poriadnu skúšku zažila počas presmerovania dopravy kvôli uzatvorenému mostu v Podbieli. Aj to sa podpísalo na jej zhoršenom stave.“

Treba vážiť preťažené kamióny

„Taký krátky úsek, toľko peňazí stál, tak dlho to trvalo, aj tak ho urobili zle,“ povedal starosta Vasiľova Anton Grigeľ. „Ale je dobre, že to ustrážili. Nech je poriadok a nech sa robí tak, ako sa má.“

Väčšina vodičov, ktorí stoja v kolónach pred semaformi, dôvod opravy nepoznajú. Niektorí krútia hlavami, iní nadávajú. „Toto je horšie ako Kocúrkovo,“ povedal vodič nákladného auta, keď sa dozvedel príčinu. „Dúfam, že to zaplatí ten, kto to pokašľal.“

Odpoveď poskytla Barbora Lámerová. „Náklady na opätovný zásah do vozovky nesie naša spoločnosť aj napriek tomu, že sme neboli výrobcom a dodávateľom zlej zmesi CBGM. Ako zodpovedná a renomovaná stavebná spoločnosť, je pre nás prvoradé, aby naše diela boli kvalitné a slúžili svojmu účelu bez chýb čo najdlhšie.“

Preto začiatkom minulého týždňa najskôr odstránili asfalt aj nekvalitnú vrstvu. V stredu začali klásť novú. Po nej príde na rad asfalt. Položia ho až po technologickej prestávke potrebnej na vyzretie vrstvy zmesi CBGM. Cesta by mala byť opravená do 9. mája.

„Veríme, že napriek krátkodobému diskomfortu, ktoré pociťujú vodiči, ide v končenom dôsledku o najlepší dlhodobý spôsob riešenia tejto situácie,“ povedala Lámerová.

Vodiči ale poukazujú aj na ďalšie tri úseky poškodené zosuvmi pôdy. Ich opravu musí zabezpečiť SSC, ktorej cesta I/78 patrí.

„Zatiaľ nie sú v havarijnom stave, ale určite ich treba dať do poriadku, pretože čím dlhšie sa bude čakať, tým väčšie náklady na opravu budú,“ povedal Igor Janckulík. „Určite by pomohlo váženie preťažených kamiónov, ktoré cesty ničia. Pri zistení, že kamión je preťažený, by polícia mala dať nielen vysokú pokutu, ale auto by nemalo pokračovať v jazde dovtedy, kým sa časť nákladu nepreloží na iné auto. Toto by určite zabralo viac.“