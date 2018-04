Pozreli sme sa do skladov civilnej ochrany

Mladšie generácie plynové masky zrejme ešte ani nevideli. Chýbajú na nich filtre, len zaberajú miesto.

20. apr 2018 o 13:20 Nadežda Kališová

VITANOVÁ. Sklady materiálu civilnej ochrany sú plné vecí pre prípad chemického útoku. Málokto však vie, či všetko funguje. Niektoré majú desiatky rokov. A ľudia, ktorí ich majú na starosti, si myslia, že sú pre súčasné potreby nevyužiteľné.

Filtre skončili v Iraku

V Oravskom Veselom majú sklad v suteréne obecnej budovy, kde je aj obecný úrad, kultúrny dom či miestna sála. Chceli sme sa ísť do neho pozrieť. Pracovníci úradu v rýchlosti nevedeli nájsť od miestnosti kľúče. Bodaj by aj nie, však do nej nemajú po čo chodiť. Ako sme sa dozvedeli, výbava skladu je v obci desiatky rokov.

„Snáď od nepamäti,“ hovorí prednosta Ivan Patron, ktorý má zároveň sklad na starosti. „Kedysi bol v škole. Mal aj plateného správcu, ktorý v ňom dve hodiny denne robil údržbu. Bol však väčší ako ten súčasný. Pamätám si, že sme mali viac výbavy, aj deky. Najmä tie bolo treba kontrolovať, aby sa do nich nedostali mole.“

V obci si nepamätajú, kedy niekto výbavu obnovoval. Pred niekoľkými rokmi odovzdali väčšinu filtrov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou starých detských plynových masiek. Štát ich vtedy sťahoval z viacerých skladov a posielal do Iraku, kde v tom čase zúrila vojna. Vo Veselom zostal jeden, na ukážku.

V 90. rokoch sa obci podarilo zohnať zhruba dve stovky masiek CM3, ktoré už majú filtre priamo zabudované. „Mali by byť bojové, nie výcvikové. Teda také, ktoré už zachytia aj silné otravné látky.“

Zatopené pod pódiom

Oravské Veselé má v sklade okrem už spomínaných céemtrojok aj detské ochranné vaky pre batoľatá, keďže tie nemôžu dostať masky, detské kazajky, ochranné rúška, rukavice, kapsy na ochranné masky, faciometre na meranie tváre pre zistenie správnej veľkosti masky.

Podobnú výbavu sme videli aj v sklade v Oravskej Polhore. Tam ho majú na povale obecnej budovy. Škatule sú zakryté, väčšina je ešte zapečatená. Dostať sa dá jedine do tých, kde sú rukavice či kapsy. Vidieť aj plynové masky, ktoré sú zabalené v priehľadných vreciach.

V Oravskom Bielom Potoku je sklad civilnej ochrany v sále pod pódiom. Pred niekoľkými rokmi museli výbavu v ňom kompletne vymeniť.

„Pri povodni sa vylial miestny potok, vytopil obecný úrad, sálu aj sklad,“ hovorí starosta Ján Kaššák. „Zatopenú techniku sme nafotili, do dvoch dní prišlo auto, odviezlo ju na likvidáciu a do niekoľkých dní sme dostali zapečatené krabice s novou. Netuším, čo v nich je. Neotvárali sme ich, kým netreba.“

Starostka Čimhovej Daniela Tretinová by sklad vo svojej obci najradšej zrušila. „Nevieme, na čo je, sú v ňom masky, neviem z ktorého roku. Myslím, že materiál je v zlom stave.“

Otázne je, ako by masky pomohli, keby k nejakému chemickému útoku skutočne došlo. Mladí ľudia s nimi pracovať nevedia. Funkčnosť toho, čo majú obce v zapečatených debničkách starých aj niekoľko desiatok rokov, nikto nepreveruje.

Materiál vo výpožičke

Sklady materiálu civilnej ochrany spadajú pod ministerstvo vnútra, v okresoch ich majú na starosti okresné úrady. V Tvrdošínskom okrese sú v 27 subjektoch, okrem všetkých obcí a miest aj napríklad v prevádzkach najväčších zamestnávateľov.

V minulosti mala obrovský sklad niekdajšia Tesla Orava. Výbava v ňom bola údajne nová. Keď podnik skončil, niektoré obce odovzdali starú techniku a dostali novú práve z nižnianskej fabriky.

„Je vytvorený systém skladovania, všetko funguje, ako má,“ povedal prednosta tvrdošínskeho úradu Jozef Turčák na zasadnutí Združenia miest a obcí Horná Orava. „Materiál majú všetky subjekty vo výpožičke. V skladoch miest a obcí sú lícnice ochranných masiek CM3 a CM4, ako i k nim príslušné ochranné filtre. Napriek tomu, že je tento materiál dlhodobo skladovaný, stále je upotrebiteľný a nie je zastaraný. V súčasnej dobe sa neobnovuje.“

Zásoby aj sklady zostávajú

Rezort vnútra pred ôsmimi rokmi prehodnocoval opodstatnenosť skladov. Na základe zistených skutočností trinásť vyhodnotil ako prebytočný majetok štátu. Ďalšie by mali byť riešené v rámci koncepcie civilnej ochrany, ktorú v súčasnosti rezort pripravuje. Rušiť sa však zrejme nebudú.

„Nakoľko ide vo väčšine prípadov o funkčný materiál, ktorý je možné využiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, rezort neplánuje zásoby likvidovať,“ informovali pracovníci tlačového odboru ministerstva vnútra.

Každoročne podľa nich prebieha inventarizácia materiálu. „Ak ho komisia vyhodnotí ako nepoužiteľný, prejde kontrolou a skúškou na odbornom pracovisku oddelenia radiačnej a chemickej bezpečnosti v Slovenskej Ľupči. Na základe výsledkov je potom materiál podľa zákona likvidovaný.“ Ak niekto pochybuje o kvalite materiálu, ktorý má vo svojej obci, môže si ho dať bezplatne preskúšať na spomínanom pracovisku.