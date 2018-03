Dôležité: Distribútor elektriny SSE-D zmenil názov aj logo

Pre mnohých odberateľov elektriny je fungovanie a štruktúra energetického trhu neprehľadná. Ak potrebujú niečo riešiť, v prvej chvíli často nevedia, na koho sa majú obrátiť. Distribútor elektriny im to chce aspoň trochu zjednodušiť.

5. mar 2018 o 0:00

Keď vám občas nejde elektrina dlhšie ako štandardných pár minút, zrejme telefonujete na poruchovú linku, aby ste to nahlásili, prípadne zistili, čo sa deje. Po novom však môžete zostať trochu prekvapení. Od prvého marca sa už nedovoláte na dispečing Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, ale Stredoslovenskej distribučnej. Je to stále tá istá energetická spoločnosť so sídlom v Žiline, len sa rozhodla zmeniť obchodný názov a svoje logo.

„Odberateľov elektriny sa zmeny nijako nedotknú. Naša činnosť aj všetky záväzky a zmluvné vzťahy ostávajú rovnaké. Stále budeme distribuovať elektrinu na celom strednom Slovensku, opravovať poruchy, odpisovať elektromery a pripájať nové odberné miesta,“ skonštatoval Marek Štrpka, generálny riaditeľ distribučnej spoločnosti.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ľahší na zapamätanie

„Zmenou názvu a loga chceme odberateľom elektriny ešte viac uľahčiť orientáciu v oblasti energetiky a popri tom zviditeľniť našu činnosť. Aby vždy vedeli ľahko rozlíšiť, s akou požiadavkou sa môžu obrátiť na našu spoločnosť, a čo už majú riešiť so svojim dodávateľom elektriny,“ vysvetlil Štrpka a poukázal tiež na praktický prínos zmien v podobe kratšieho, ľahšie zapamätateľného názvu a jednoduchšieho, výraznejšieho loga.

Faktom je, že aj v dnešnej dobe si veľa ľudí mýli distribúciu elektriny s jej predajom. Preto niekedy nevedia, s kým majú prebrať žiadosť o nové pripojenie, s kým výšku mesačných zálohových platieb alebo reklamácie ohľadom elektromera.

Distribútora si nevyberáme

V skratke by sa to dalo zhrnúť takto: na Slovensku pôsobia tri distribučné spoločnosti, ktoré zabezpečujú, aby sa elektrina dostala pomocou vedenia až do domácností. Na západnom Slovensku je to úlohou Západoslovenskej distribučnej, na strednom Slovensku po novom Stredoslovenskej distribučnej a na východe krajiny Východoslovenskej distribučnej. Tieto spoločnosti sú vo svojich regiónoch prirodzenými monopolmi a venujú sa predovšetkým technickým záležitostiam – údržbe a opravám elektrického vedenia, pripájaniu nových odberateľov do siete a fyzickému meraniu spotreby elektriny.

Faktúry za spotrebu elektriny vám však chodia od spoločnosti, ktorá sa zaoberá jej predajom. Takýchto obchodníckych firiem je na našom trhu niekoľko desiatok a každý odberateľ si môže vybrať, od ktorej bude elektrinu nakupovať. Zmluva s obchodníkom-dodávateľom už automaticky pokrýva aj zmluvu s distribučnou spoločnosťou, ktorá danú oblasť obhospodaruje. Aj preto má názov zmluva „o združenej dodávke elektriny“.

Staré logo zmizne postupne

V praxi teda každý odberateľ elektriny komunikuje predovšetkým so svojím dodávateľom. Na distribučnú spoločnosť sa obracia väčšinou len s technickými záležitosťami. Ak dôjde na strednom Slovensku k poruche na elektrickom vedení, od marca ju prídu opraviť elektrikári zo Stredoslovenskej distribučnej. Budú to istí energetici ako vždy, len ich spoločnosť bude mať nový názov. Ale skôr ich spoznáte zrejme vďaka novému červenému logu okrúhleho tvaru.

„Odberateľov elektriny upozorňujeme, že istý čas môžu naši zamestnanci používať aj pôvodné logo, či už na svojich pracovných odevoch alebo na autách. Výmena loga bude v praxi prebiehať postupne. Bolo by neekonomické vyradiť napríklad niekoľko tisíc kusov špeciálnych odevov, len preto, že je na nich našité staré logo,“ ozrejmil Miroslav Gejdoš, hovorca Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, ktorá sa 1. marca premenuje na Stredoslovenskú distribučnú.

Všetky dôležité informácie nájdete na novej internetovej adrese spoločnosti www.ssd.sk