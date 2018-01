Nabité. Najprv objednajú kulturák, potom hľadajú nevestu

V Zákamennom stíhajú niekedy aj štyri sobáše za deň. Nový kultúrny dom je vyťažený na sto percent. Ľudia už nosia objednávky až na rok 2020.

26. jan 2018 o 16:28 Martin Pavelek

ZÁKAMENNÉ. Hitom internetu a rečí na diskotékach v Zákamennom je veta: Kultúrny dom na sobáš objednaný mám, hľadám priateľa. Naráža na veľkú vyťaženosť miesta, kde sa odohráva väčšina miestnych svadobných hostín.

Vdov je sedemnásobne viac

Minulý rok mali v dedine 44 sobášov. Ďalších 26 párov si áno povedalo mimo Zákamenného.

„Mali sme soboty, kedy sme robili štyri sobáše,“ povedala pracovníčka obecného úradu Katarína Sivčáková. S tým súvisí aj vyťaženosť kultúrneho domu. „Tento rok už prijímame objednávky na rok 2020.“ Ešteže pri troch minuloročných rozvodoch kulturák nikto neobjednával.

Privítanie novorodencov v Zákamennom. (zdroj: OcÚ)

Rastie aj počet obyvateľov najväčšej oravskej dediny. V roku 2017 prekročil hranicu 5400 ľudí. V Zákamennom žije 5417 obyvateľov, čo je o 18 viac ako v predchádzajúcom roku. K nárastu výrazne pomohli novorodenci, aj keď ich je o tretinu menej, ako sa narodilo v roku 2016. Pribudlo 33 chlapcov a 39 dievčat. Naopak na druhý svet odišlo 23 mužov a 11 žien. Ich priemerný vek bol 66,88 roka, čo je rapídny pokles oproti roku 2014, kedy priemerný vek úmrtia dosiahol takmer 72,5 roka. V dedine je 254 ľudí, ktorí žijú po smrti partnera osamote. Pomer vdov ku vdovcom je 223 ku 31. Žien je teda sedemnásobne viac ako mužov.

Priplietol sa aj Austrálčan

Štatistiku dopĺňa 39 prisťahovaných. Naopak, adresu zmenilo a z dediny odišlo 23 mužov a 36 žien. Ženy odchádzajú hlavne za mužmi, muži za prácou.

„Ku Žiline sa odsťahovalo päť rodín,“ povedala Sivčáková. „Kúpili pozemky, postavili domy, pretože tam je oveľa lepšia ponuka práce ako u nás.“

Mužov od 18 do 60 rokov žije v Zákamennom 1730, žien 1571. Slobodných je 2788, áno si pred oltárom alebo na úrade povedalo 2284. Detí do 18 rokov je 1433, dôchodcov 683. Starých mládencov nad 30 rokov je 295, čo je takmer dvojnásobok 157 nevydatých žien. Priemerný vek v dedine je 32,89 roka. Najstaršiemu mužovi chýbajú do stovky dva roky, žene päť. Budov so súpisnými číslami majú 1477. Prechodný pobyt využíva 104 ľudí, cudzincov s trvalým pobytom je desať. Väčšinu tvoria Česi a Poliaci, a prišiel aj jeden Austrálčan.