Čo je nové na poškodenom moste v Nižnej? Nič

Úrad pre verejné obstarávanie akceptoval pripomienky vylúčeného súťažiaceho. Zákazku na opravu mosta v Nižnej tak stále nikto nezískal.

18. jan 2018 o 10:35 Nadežda Kališová

NIŽNÁ. Takmer rok trvá mimoriadna situácia na moste ponad rieku Orava, na medzinárodnej ceste. Vlani v júni Slovenská správa ciest vyhlásila verejné obstarávanie na realizátora rekonštrukcie. Víťaz stále nie je známy.

V auguste totiž jeden z neúspešných súťažiacich podal námietku na Úrad pre verejné obstarávanie. Namietal jeho vylúčenie zo súťaže. Dôvodom mala byť mimoriadne nízka cena, ktorú firma ponúkla.

Hoci podľa kritérií bola v súťaži rozhodujúca práve najnižšia cena, firmu vyhlasovateľ súťaže vylúčil práve preto, že jeho ponuka bola až mimoriadne nízka. Súťažiaci poslal vysvetlenie. O niekoľko dní neskôr dostal oznámenie o vylúčení jeho ponuky zo súťaže s odôvodnením, že „navrhovateľovo vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky je účelové“.

Do verejného obstarávania sa prihlásili deviati uchádzači. Najnižšia ponúknutá cena s DPH bola niečo vyše dva milióny eur, najvyššia viac ako 5,6 milióna eur. Najnižšiu cenu dal práve vylúčený súťažiaci.

Námietky úrad vyhodnotil koncom novembra. Rozhodnutie zverejnil začiatkom januára.

„Úrad pre verejné obstarávanie nariaďuje odstrániť protiprávny stav, a to zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vyhodnotení ponúk, zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení ponuky navrhovateľa z predmetnej verejnej súťaže a zaradiť ho naspäť do procesu verejného obstarávania a znovu vyhodnotiť časť ponuky, do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,“ tak znie výrok rozhodnutia.

Kedy teda začne rekonštrukcia, nie je isté. Niektorí ľudia sú po roku čakania presvedčení, že začiatok prác by urýchlilo snáď už len to, keby most spadol.

„Táto situácia ma mrzí, trvá už neúmerne dlho,“ hovorí Igor Janckulík, splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty. „Záleží mi na tom, aby aj cesty inej kategórie boli v stave neohrozujúcom bezpečnosť účastníkov premávky.“

Na základe stanoviska Úradu verejného obstarávanie Slovenská správa ciest opätovne zaradila vylúčeného uchádzača a pokračuje vo vyhodnotení verejného obstarávania.

„Verím, že nasledovné vyhodnotenie bude už konečne smerovať k uzatvoreniu zmluvy o dielo,“ dodal Janckulík.