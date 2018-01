Rozdiel medzi januárom vlani a teraz je až 46 stupňov Celzia

Pre rokom prišla na Slovensko arktická zima, pričom v Oravskej Lesnej namerali 8. januára až 37-stupňový mráz. Tento rok teplomer ukázal na Troch kráľov plus deväť stupňov Celzia.

23. jan 2018 o 7:10 Martin Pavelek

ORAVSKÁ LESNÁ, LIESEK. „Taký teplý január si nepamätám,“ povedal pracovník meteorologickej stanice Ladislav Murín (70), ktorý pracuje na stanici viac ako 30 rokov. „Dobre je, teplo ako v lete," povedal v období Troch kráľov. "Dokonca už nemáme ani súvislú snehovú pokrývku. Snehu máme už len tak sem-tam.“

Murín zaspomínal na časy, keď celú dedinu prikryla snehová perina. „Asi pred desiatimi rokmi napadlo 1,8 metra snehu. Mali sme len metrovú palicu, preto ju museli prísť nadstaviť na dva metre, aby som mohol merať jeho výšku. Ale odvtedy množstvo snehu každú zimu klesá.“

Pred rokom sa priemerná denná teplota pohybovala okolo 15-stupňového mrazu, pričom najväčší mráz nameral 8. januára 2017, a to mínus 37,2 stupňa Celzia. Počas tohtoročného januára klesla priemerná teplota len dva dni pod nulu, 9. januára dokonca vystúpila až na plus tri stupne. Najvyššia denná dosiahla deväť stupňov. Oproti minulému roku je to rozdiel viac ako 46 stupňov. A to je naozaj nezvyčajne veľa.

Meteorologická stanici v Liesku je na tom rovnako. „Tento január sa s tým z minulého roku nedá porovnať,“ povedal pracovník stanice Ivan Lofaj. „Teploty sa dlho pohybovali tesne nad hranicou nuly.“ Dodal, že aj keď január nepatrí medzi mesiace s výdatnými zrážkami, štyri milimetre za desať dní začiatkom toka sú málo. Ale to sa môže zmeniť."