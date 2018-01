Hokejista pokľakol pred priateľku za potlesku plného štadióna

Hviezda Dolný Kubín privítala na svojom ľade hráčov Dynamaxu Nitra.

14. jan 2018 o 10:11 Tomáš Ferenčík

Zásnuby priamo na športovisku sa stávajú na Orave čoraz populárnejšie. Najprv si pred priateľku pokľakol futbalista na ihrisku a potom ho napodobnil florbalista na palubovke. Rovnakú odvahu nabral uplynulú sobotu 22-ročný hokejista MŠK Hviezda Dolný Kubín. Pred zaplneným štadiónom požiadal priateľku o ruku.

Zápas druhej ligy Západ medzi oravským mužstvom a Dynamaxom Nitra si prišli pozrieť takmer štyri stovky divákov. Od úvodu videli veľmi dobré stretnutie z oboch strán. V koncovke však boli efektívnejší domáci hráči. Najprv tribúny dvoma gólmi rozjasal Jakub Michalica. Ešte v prvej časti mohol spečatiť svoj hetrik, ale nestalo sa. Hostia spod Zobora potom v 17. min znížili.

Prostredná časť vyšla Hviezde Dolný Kubín fantasticky. Od 22. do 31. min vsietila tri góly. Postupne sa do streleckej listiny zapísali Richard Had, Marek Polerecký a Ivan Hricko. Ešte krajší moment sa odohral po jej odohratí. „Tesne pred prestávkou som vyhlásil do mikrofónu, aby diváci ostali na svojich miestach,“ povedal Štefan Belvončík. Do šatne nešli ani oravskí hokejisti. Chceli by súčasťou životnej udalosti spoluhráča Filipa Buknu. Zo stredového kruhu zavolal na ľad svoju priateľku Danielu. Kým prišla, v ruke už mal zásnubný prsteň. Hokejisti okolo nich potom pokľakli na jednu nohu. Pokľakol aj Filip, ktorý požiadal priateľku o ruku. Prekvapená, ale šťastná Daniela, povedala áno.

Zásnuby už nepokazila ani záverečná tretina. Oravskí hokejisti doviedli zápas pohodlne do víťazného konca. Na ukazovateli svietilo nakoniec 6:2.

Hviezda Dolný Kubín – Dynamax Nitra 6:2 (2:1,3:0,1:1)

Góly: J. Michalica (Wesselényi), J. Michalica (Budaj, Sluka), Had, Polerecký (Budaj, J. Michalica), Hricko, Durdiak (Budaj, J. Michalica)

zostava: Dzuroška – Sluka, Polerecký, J. Michalica, Durdiak, Budaj – Šeliga, Okoličáni, Záň, Had, Hricko – Kmeť, Telúch, Hanušniak, P. Michalica, Wesselényi – Kováč, Bukna, Lupták

strely: 34:36, vylúčenia: 4:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0