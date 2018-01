Ľudia z Oravskej Lesnej pohrozili pre zlú cestu hromadnou žalobou

Obyvatelia dediny aj vodiči prechádzajúci Oravskou Lesnou nadávajú na katastrofálny stav cesty. Aj sanitky musia jazdiť pomaly. Župa rozhodla o dočasnom riešení. Nariadila diery opraviť.

11. jan 2018 o 14:10 Martin Pavelek

ORAVSKÁ LESNÁ. Pracovníci zhotoviteľa Cesty SK aj Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) dnes začali s opravou najkritickejších úsekov na ceste cez Oravskú Lesnú. Je v nevyhovujúcom stave, lebo zhotoviteľ pre nízke teploty nestihol vyfrézovaný úsek pred príchodom mrazov pokryť asfaltovým kobercom a na nespevnených úsekoch sa začali tvoriť jamy.

O dočasnom riešení rozhodla županka Erika Jurinová na včerajšom kontrolnom dni. Na mieste videla stav vozovky. Nariadila, aby sa aspoň dočasne opravili najkritickejšie úseky, keďže pre trvalé položenie asfaltu nie sú vhodné teploty a nová vrstva by veľmi rýchlo praskala.

Ľudia pripravovali hromadnú žalobu

„Ešte pred mojím príchodom do úradu sa stala chyba,“ povedala Erika Jurinová. „To je ale minulosť. Podstatné je, aby sme situáciu vyriešili. Som rada, že sme sa dohodli, aby ľudia tohto kraja nemuseli trpieť pre chyby niekoho iného.“

Poukázala na to, že mierna zima situáciu ešte viac zhoršuje, lebo pri zakrytí snehom by sa vyfrézovaná vrstva stabilizovala.

„Všetkým nám je jasné, že oslabením vrchného krytu vozovky odfrézovaním a zámrznými cyklami sa povrch zhoršuje každým dňom,“ povedal starosta Marek Majdiš. „Pretože situáciu nikto neriešil, ľudia pripravovali hromadnú žalobu. Nezaujíma ich, kto je za tento stav zodpovedný. Chcú jazdiť po normálnej dobrej ceste a je im jedno, kto ju opraví.“

Vozovka je vyfrézovaná na viac ako štyroch kilometroch, pričom najhorší je úsek dlhý približne 600 metrov. Rýchlosť je tam obmedzená na 30 kilometrov za hodinu. Ale kto si auto nechce zničiť, tak v určitých miestach musí úplne zabrzdiť, aby jamy prešiel. Z autoservisov hlásia zvýšený počet opráv tlmičov a čapov.

Urobia dočasné riešenie

„Diery vyplníme horúcim recyklovaným asfaltom, ktorý roztopíme v špeciálnych strojoch bagelách,“ povedal Karol Harman zo spoločnosti Cesty SK, ktorá opravu viac ako sedemkilometrového úseku robí. „Veríme že to vydrží do 15. marca, kedy by sme chceli vozovku kompletne zaasfaltovať. No obávame sa ťažkých kamiónov, ktoré by to mohli rozbiť.“

Stroje aj ľudí poskytla Správa ciest ŽSK. „Metlu na zametanie cesty sme priviezli až z Košíc, pretože všetky tunajšie sú upravené na zimnú údržbu, odhŕňanie snehu a posýpanie ciest.“ povedal Dezider Szabó, generálny riaditeľ Správy ciest ŽSK. „Vzhľadom na počasie, v piatok už hlásia osemstupňový mráz, musíme opravu ukončiť do tohto dňa.“ Náklady na opravu bude znášať zhotoviteľ.

Sanitka jazdí krokom

Tesne pri ceste býva Ján Dendis. Podľa ich mena je pomenovaná aj autobusová zastávka. Pred jeho domom je najhorší úsek. „Toto je katastrofa. Keď stojím na zastávke, musím dávať pozor, aby ma autá neošpliechali vodou z veľkých mlák urobených v hlbokých dierach.“

Nespokojný je aj František Vengrín. „Jazdím tadiaľto dvakrát za deň, lebo dole staviam dom. Prvé štyri dni po vyfrézovaní bola cesta krásna rovná, lepšia ako pred tým. Potom zapršalo, prišiel mráz a začali sa robiť diery. Teraz sú už len diery, cesta zmizla. Nedávno tadiaľto prechádzala sanitka so zapnutými majákmi a sirénou. Išla tadiaľto krokom hopkajúc po dierach.“

Dlhé verejné obstarávanie

„S takouto situáciou, kedy verejné obstarávanie trvalo dlho, viac ako rok, som sa stretla prvý raz,“ povedala Erika Jurinová.

Vyhlásili ho v septembri 2016. Prihlásilo sa 21 firiem, zhotoviteľ Cesty SK vyhral so sumou 1,6 milióna eur. Stavbu prevzal až v októbri 2017. „Je to ďalší dôkaz toho, že ohlasované posilnenie útvaru verejného obstarávanie je nevyhnutnosť,“ uviedla Jurinová.

Po skončení dočasných opráv by sa dopravná situácia v Oravskej Lesnej mala zlepšiť. Starosta je s riešením spokojný, ale zároveň varuje pred prílišným optimizmom. „Začaté opravy asi situáciu zmiernia a nebudú nútiť ľudí, aby žalobu podávali. Ale ak by opravu neurobili, tak ľudia žalobu zvažovať budú. Je to reálna hrozba.“

Rekonštrukciu cesty II/520 župa hradí z eurofondov. Hotová by mala byť do konca mája 2018. Spoločnosť Cesty SK Košice sľubuje životnosť vozovky až 25 rokov.