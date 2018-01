Značka Na Orave dobre by mohla urobiť región atraktívnejším

Hovoríme s marketérom a dizajnérom Jakubom Ptačinom (27), rodákom z Námestova, ktorý sa v rámci iniciatívy Námestovo budúcnosti snaží zlepšiť život na Orave.

10. jan 2018 o 14:39 Lýdia Vojtaššáková

Pred dvoma rokmi ste na Hornej Orave iniciovali projekt Námestovo budúcnosti. Začínal prieskumom, v ktorom ste sa pýtali ľudí, čo sa im na Orave najviac páči, čo im prekáža a chýba. Zapojilo sa viac ako 800 ľudí. Žijete a podnikáte v Bratislave, stotožňoval sa váš pohľad na rodný kraj s výsledkami prieskumu?

Do veľkej miery áno. Veci, ktoré ľuďom prekážali alebo chýbali, boli v podstate také, ako som čakal. Pri tom, akí sme často pesimisti, ma však prekvapilo to, že ľudia sú so životom na Orave stále relatívne spokojní a mne sa veľmi páči aj tá naša hrdosť a lokálpatrio-tizmus. Že sme na tú našu Oravu hrdí. A podľa mňa samozrejme aj právom.

Jakub Ptačin je rodák z Námestova, ktorého časopis Forbes už niekoľkokrát zaradil medzi 30 pod 30 najtalentovanejších Slovákov. Založil a vedie štúdio dizajnu a komunikácie Studio Echt či produkčnú spoločnosť Mediatechna. Spoluzaložil jednu z najlepších svetových konferencií o dizajne By Design Conference a rozbehol aj sieť second-handov, ktorá pomáha týraným ženám Nosene s ktorým sa stal aj laurátom ceny Via Bona. Stál aj pri zrode organizácie Slovensko.Digital.

Odhadnite, koľko ľudí z tých osemsto sa o výsledok zaujíma aj dnes? Koľkých sa podarilo zmobilizovať na aktívnu spoluprácu?

Podľa mňa sa výrazná väčšina o to zaujíma stále, lebo chcú žiť vo fungujúcom a úspešnom regióne a Orava má na to predpoklady. Aktívnych ľudí je tu mnoho, ľudia to chcú zmeniť, chcú pomôcť a sú šikovní. Máme všetko potrebné, už to treba len spraviť.

Ako by ste charakterizovali Oravcov? Sú ochotní skôr cestovať za prácou, ako meniť život v rodisku?

Veľmi pracovití, priamočiari a podľa mňa aj hrdí. Na druhej strane často málo sebavedomí a najmä málo optimistickí. To sú ale všetko veci, ktoré sa postupne menia, takže ja to vnímam pozitívne. S tempom ekonomického rozvoja, verím, sa tie odchody za prácou už nebudú diať až tak výrazne, ako to bolo doteraz, lebo to veľmi ovplyvňuje rodinný život a najmä deti.

Zvyknete hovoriť, že nedokážete dotiahnuť na Oravu diaľnicu, ani opraviť mosty a cesty, ale je veľa vecí, ktoré môžu región meniť. Napríklad?

Začína to v hlave – nebyť pasívny, ale pochopiť, že aj keď to tak nemusí na prvý pohľad vyzerať, máme veľa vecí vo svojej moci a veľa vecí dokážeme aj zmeniť. Tie veci, ktoré náš život vedia urobiť relatívne v krátkej dobe výrazne kvalitnejší a lepší, často nie sú tie najdrahšie alebo najzložitejšie. Konkrétne sme to ukázali aj na príkladoch z obce Spišský Hrhov, ktorej starostu sme pozvali do Námestova. Súdržnosť, kultúrny a spoločenský život a prezentácia a podpora pozitívnych aktivít v regióne vedia spraviť veľa. Rovnako pomoc pri rozbehu mladým podnikateľom, konzistentný branding a komunikácia regió-nu a využitie moderných online nástrojov, aby sme tu dostali viac ľudí a viac peňazí.

Výstupom prieskumu k projektu Námestovo budúcnosti sa zaoberal tím architektov, dizajnérov, marketérov a iných odborníkov nielen z Oravy. Z pracovných stretnutí vzišlo šesť návrhov. Ktoré sa podarilo uskutočniť? V akom štádiu sú ostatné?

Spustili sme portál naoravedobre.sk a snažíme sa pretlačiť našu značku aj do klastra Orava. Darí sa nám s nimi komunikovať a mnohé nápady sa im páčia. Rozhľadňa je už jedna postavená v Spišskom Hrhove a ozvalo sa nám množstvo miest nielen na Orave.

S tímom Námestovo budúcnosti ste hľadali niečo, čo pozná každý Oravčan. Zhodli ste sa na pesničke Na Orave dobre, na Orave zdravo. Je tradičná, netreba do nej zasahovať, ale predsa – vedeli by ste pridať nejakú novú slohu?

Určite by sme vedeli, bolo by však fajn, keby to bol proces, kde by boli zapojení všetci Oravci a vytvorili by sme spolu tú aktuálnu verziu a novú slohu. Možno ste nám práve vnukli zaujímavý nápad na náš najbližší projekt, že sa spoločne pokúsime nájsť tú správnu novú slohu do tejto našej slávnej piesne.

Keď ste vlani predstavovali verejnosti vaše nápady, prišiel sa pozrieť aj starosta Dediny roka 2015 Vladimír Ladecký. Zdá sa, že odkukal vašu rozhľadňu a už ju Spišský Hrhov ide stavať. Kto z Oravy prejavil o ňu záujem?

Vlado to povedal rovno počas prezentácie, že ak sú naše výpočty správne, tak to postaví. A to aj urobil. Z oravských obcí sme najbližšie v Oravskej Polhore, kde sme so starostom Michalom Strnálom spolupracovali už aj počas nášho projektu. Potom sa ozvali aj ďalšie obce, niektoré oficiálnou, niektoré neoficiálnou cestou, tam to je však ešte veľmi na začiatku.

Medzitým získala celoslovensky prestížny titul Dedina roka aj Oravská Polhora a predtým aj Oravská Lesná. Mali by na to aj ďalšie, keby...

Začnem tým, že na to má každá naša obec, lebo už len lokalitou sú úžasné. Podľa mňa je to vždy kombinácia aktívnych občanov, ktorí sa chcú zapájať a mať lepší obecný život – spolu s nazvime to “osvieteným” a aktívnym starostom a aj zastupiteľstvom. Starosta bez občanov a zastupiteľstva nespraví nič, ale ani naopak – občania bez starostu alebo primátora, ktorý je aktívny a chce veci meniť k lepšiemu, nespravia nič.

Ak porovnáme Oravu a Liptov, náš región má tiež veľa prírodných krás, bohaté kultúrne dedičstvo, ale v prezentovaní značky i celkovo v cestovnom ruchu ťaháme za kratší koniec. Čím to, podľa vás je?

Infraštruktúra na Liptove je lepšia – ľahšie a rýchlejšie sa tam dostanete. To je proste tvrdý fakt. Okrem toho dlhodobo pracujú lepšie so svojou značkou. Značka Liptova je už pojem. To isté je aj s investíciami, ktoré tam v ostatných rokoch prúdili v desiatkach, ak nie stovkách miliónov eur. Avšak všetky veci, ktoré sa nedajú kúpiť, a majú oni, máme aj my. Veľkú vodnú plochu, termálne pramene, Tatry a hory a aj zaujímavé kultúrne a historické predpoklady.

Čo je pri aktivizovaní ľudí pre lepšiu Oravu najťažšie? A aká je spolupráca so samosprávami?

Najskôr boli samosprávy podľa mňa výrazne skeptické, ale mám pocit že sa to začína pomaly otáčať. Najťažšie je ľuďom ukázať, že niekedy za niektorými úmyslami je proste “iba” dobrý zámer a nič viac. Že to nie je hneď niekoho kampaň, alebo že na všetkom nechce každý hneď zarobiť. Sme tu v tomto všetci veľmi skeptickí a to býva to najťažšie na prelomenie.

Dotiahli ste na Oravu aj nový typ kultúrneho podujatia a to stad-up comedy show. Doterajšie mali dobrý ohlas, ľudia radi prišli zasmiať sa. Na január pripravujete ďalšiu novinku – prvú talkshow na Orave. Kto príde na Talkshow Jakuba Ptačina & priateľov?

Chcel by som do Námestova pravidelne volať mojich priateľov a známych, ktorí sú inšpiratívni a majú čo povedať. Aj Orava si zaslúži tento typ podujatia. Od standupu úplne neupúšťame a vždy jeden hosť bude mať aj krátky standup.

Okrem známych alebo slávnych ľudí vždy ukážeme aj dva inšpiratívne príbehy z Oravy. Veríme, že to bude príjemný večer plný ako zábavných, tak aj dôležitých tém. Pozvali sme napríklad trénera Jána Filca či pani Evu Mosnákovú, ktorá prežila holokaust a aj nepriazeň komunistov. Chceli by sme postupne s talkshow navštíviť aj iné oravské mestá, ak sa podarí a bude záujem. Všetkých srdečne pozývame.

